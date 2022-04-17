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المعتقل "عواودة" يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ45 على التوالي

17 ابريل 2022 . الساعة 10:33 بتوقيت القدس
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الأسير خليل عووادة (أرشيف)

يواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل بالضفة المحتلة، إضرابه عن الطعام لليوم الـ45 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ونقل الأسيرعواودة قبل عدة أيام من زنازين العزل الانفرادي في "عوفر" إلى عيادة معتقل الرملة بعد تدهور حالته الصحية، حيث يعاني من آلام في الرأس والمفاصل، وصداع وهزال وإنهاك شديد، وعدم انتظام في نبضات القلب، ومجرى التنفس، وتقيؤ بشكل مستمر وانخفاض حاد في الوزن، حيث فقد من وزنه أكثر من 16 كغم.

وترفض سلطات الاحتلال الاستجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي، أو التعاطي معه، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل ملحوظ.

يذكر أن المعتقل عواودة أب لأربع طفلات، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 27/12/2021، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقا في معتقلات الاحتلال عدة مرات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#إضراب عن الطعام #معركة الأمعاء الخاوية #المعتقل خليل عواودة

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