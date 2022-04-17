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"خطيب الأقصى": "المعركة في الأقصى لم تنته فالأعياد الصهيونية تستمر لأسبوع"

17 ابريل 2022 . الساعة 10:02 بتوقيت القدس
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اقتحام المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم

قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري: "إن المعركة في الأقصى لم تنته فالأعياد الصهيونية تستمر لأسبوع"، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح وأخرجت المصلين من باحاته لتسهيل اقتحامه من قبل المستوطنين".

وتابع في تصريح لإذاعة "صوت الأقصى" المحلية، اليوم الأحد: إننحو 400 مصلٍ اعتقلهم الاحتلال خلال المواجهات المستمرة في المسجد الأقصى"، مضيفاً: "سنقوم بواجبنا في حماية المسجد الأقصى المبارك".

ودعا العرب والمسلمين إلى تحمل مسؤولياتهم والتدخل لحماية المسجد الأقصى، وقال:" إن المسجد الأقصى أمانة في أعناقهم".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #عكرمة صبري #قوات الاحتلال

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