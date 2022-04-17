"الجهاد الإسلامي": اعتداءات الاحتلال على "الأقصى" خطيرة وتدفع نحو المواجهة الشاملة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنّ انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته على المسجد الأقصى، "خطيرة وتدفع نحو المواجهة الشاملة".

وقالت في بيان صحفي، الأحد: "إنّ تجدد الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى منذ صباح اليوم تكشف النوايا الحقيقية للاحتلال الذي يمارس التضليل والخداع لتمرير مُخطّطات الإرهاب اليهودي".

ودعت لاستمرار الرباط في المسجد "الأقصى"، مُشددة "لن نتخلى عن واجباتنا لحماية الأقصى، والاحتلال يتحمل مسؤولية كلّ هذا العدوان والإرهاب الذي يُمارسه على مرأى ومسمع العالم كله"

وختمت بالقول: "لا قيمة لأيّ وصاية على المسجد الأقصى إذا لم تُوفّر حماية حقيقية للأقصى ولا تقوم بالواجبات الأساسية لمنع تهويد الأقصى ووقف الانتهاكات بحقّه".

المصدر / فلسطين أون لاين