زبارقة: فلسطينيو الداخل المحتل أظهروا دورًا بارزًا في حماية الأقصى

الناصرة-غزة/ محمد الصفدي:

أكد منسّق لجنة توجيه أهالي النقب جمعة زبارقة أن فلسطينيي الداخل المحتل من النقب والمثلث والجليل يسيِّرون حافلات إلى مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى منذ سنوات وبشكل أسبوعي ودائم، وأنهم أظهروا دورا بارزا في حماية المسجد المبارك من مخططات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال زبارقة في حديث لصحيفة "فلسطين": لفلسطينيي الداخل المحتل دور أساسي ومهم في الحشد البشري في ساحات المسجد الأقصى، وقد كان ذلك أيضا في "هبة الكرامة" التي ارتقى فيها شهداء، واعتقال أكثر من 200 مواطن.

وشدد على أن قضية الأقصى تجمع الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، مشيرا إلى أن الاحتلال يحاول دائما أعاقة من يريد الذهاب إلى الأقصى وخصوصا من يأتون من الضفة الغربية المحتلة، لكننا جميعا نذهب بأي شكل كان للدفاع عن أولى القبلتين.

ونوه إلى ضرورة مواصلة شد الرحال إلى المسجد الأقصى والتواجد فيه على مدار الساعة "فهذا سلوك يعزز صمود أهلنا في القدس وهذا جزء من الفعاليات التي نقوم بها" رغم معيقات ومضايقات الاحتلال واعتداءاته على المصلين، وتوتر الأوضاع بمدينة القدس منذ بداية شهر رمضان المبارك خاصة عند ساحة باب العمود.