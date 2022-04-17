الذكرى الـ18 لاستشهاد القائد الفذ "عبد العزيز الرنتيسي"

يصادف اليوم الأحد الموافق 17 أبريل 2022، الذكرى الثامنة عشر لاستشهاد القائد وأحد مؤسسي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشيخ الشهيد عبد العزيز الرنتيسي، مع اثنين من مرافقيه عام 2004 بعد أن قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سيارته في قطاع غزة.

وفي ذكرى استشهاده نستعرض أهم محطات حياته:

وُلِد القائد الدكتور عبد العزيز علي عبد الحفيظ الرنتيسي في 23 أكتوبر1947 في قرية يبنا (بين عسقلان ويافا) لجأت أسرته بعد حرب 1948 إلى قطاع غزة، واستقرت في مخيم خانيونس للاجئين وكان عمره وقتها ستة شهور.

التحق بمدارس وكالة الغوث واضطر للعمل أيضاً وهو في هذا العمر ليساهم في إعالة أسرته الكبيرة التي كانت تمرّ بظروف صعبة.

أنهى دراسته الثانوية عام 1965، وتخرّج من كلية الطب بجامعة الإسكندرية عام 1972، ونال منها لاحقاً درجة الماجستير في طب الأطفال، ثم عمِل طبيباً مقيماً في مستشفى ناصر (المركز الطبي الرئيسي في خانيونس) عام 1976 .

وهو متزوّج وأب لستة أبناء (ولدان وأربع بنات)، شغل الدكتور الرنتيسي عدة مواقع في العمل العام منها عضوية هئية إدارية في المجمع الإسلامي، والجمعية الطبية العربية بقطاع غزة (نقابة الأطباء)، والهلال الأحمر الفلسطيني.

كما عمِل في الجامعة الإسلامية في غزة منذ افتتاحها عام 1978 محاضراً يدرّس مساقاتٍ في العلوم وعلم الوراثة وعلم الطفيليات. اعتقل عام 1983 بسبب رفضه دفع الضرائب لسلطات الاحتلال، وفي 5/1/1988 اعتُقِل مرة أخرى لمدة 21 يوماً.

هو والسبعة الأوائل في الحركة، الذين أسسوا تنظيم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في القطاع عام 1987، واعتقل مرة ثالثة في 4/2/1988 حيث ظلّ محتجزاً في سجون الاحتلال لمدة عامين ونصف على خلفية المشاركة في أنشطة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي، وأطلق سراحه في 4/9/1990، واعتُقِل مرة أخرى في 14/12/1990 وظلّ رهن الاعتقال الإداري لمدة عام.

وأُبعِد في 17/12/1992 مع 416 شخصٍ من نشطاء وكوادر حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى جنوب لبنان، حيث برز كناطقٍ رسمي باسم المبعدين الذين رابطوا في مخيم العودة بمنطقة مرج الزهور لإرغام الاحتلال على إعادتهم.

اعتقلته قوات الاحتلال فور عودته من مرج الزهور وأصدرت محكمة الاحتلال العسكرية حكماً عليه بالسجن حيث ظلّ محتجزاً حتى أواسط عام 1997.

وكان أول من اعتُقل من قادة الحركة بعد إشعال حركته الانتفاضة الفلسطينية الأولى في التاسع من ديسمبر 1987، ففي 15/1/1988 جرى اعتقاله لمدة 21 يوماً بعد عراكٍ بالأيدي بينه وبين جنود الاحتلال الذين أرادوا اقتحام منزله فاشتبك معهم لصدّهم، فاعتقلوه دون أن يتمكّنوا من الدخول.

وخرج الدكتور الرنتيسي من المعتقل ليباشر دوره في قيادة حماس، وأخذ يدافع بقوة عن ثوابت الشعب الفلسطيني وعن مواقف الحركة الخالدة، ويشجّع على النهوض من جديد، وتمكّن من إتمام حفظ كتاب الله في المعتقل وذلك عام 1990 بينما كان في زنزانة واحدة مع الشيخ المجاهد أحمد ياسين، وله قصائد شعرية تعبّر عن انغراس الوطن والشعب الفلسطيني في أعماق فؤاده، وهو كاتب مقالة سياسية تنشرها له عشرات الصحف.

وفي العاشر من حزيران (يونيو) 2003 نجا من محاولة اغتيالٍ نفّذتها قوات الاحتلال، وذلك في هجومٍ شنته طائرات مروحية على سيارته، حيث استشهد أحد مرافقيه.

في الرابع والعشرين من آذار (مارس) 2004، وبعد يومين على اغتيال الشيخ أحمد ياسين، اختير الدكتور الرنتيسي زعيماً لحركة "حماس" في قطاع غزة، خلفاً للزعيم الروحي للحركة الشهيد الشيخ أحمد ياسين.

وإلى أقصى ما تمنّاه، ولطالما ردد الشهيد القائد الدكتور أنه يفضل الشهادة بطائرات "الأباتشي" الصهيونية، بدلاً عن الموت بمرض، فكان له ما أراد.

ففي 17-4-2004م، طائرات حربية إسرائيلية من نوع (أباتشي)، استهدفته وعدد من مرافقيه، فاستشهد الدكتور الرنتيسي مع اثنين من مرافقيه، ليخرج قطاع غزة عن بكرة أبيه يودع القائد المجاهد المؤسس في زفاف مهيب يليق به وبجهاده

المصدر / فلسطين أون لاين