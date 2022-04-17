الطقس: أجواء خماسينية نهار الغد

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو حارا نسبياً نهاراً حتى في المناطق الجبلية، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية لشهر نيسان بحوالي أربعة درجات مئوية على الأقل. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

وغدًا الإثنين، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الخمسة درجات مئوية، ويسود خلال النهار جو خماسيني حار نسبياً مع رياح شرقية تمتاز بالجفاف، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية جداً، ليلاً يسود جو مائل للبرودة قليلاً خاصة في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون شرقية إلى شمالية شرقية.

والثلاثاء المقبل، تنخفض الحرارة بشكل كبير بحيث يصبح الجو ربيعياً من جديد بعد الإرتفاع التي شخدته البلاد في اليوم السابق، وتنخفض الحرارة بأكثر من عشرة درجات دفعة واحدة ، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على إرتفاعات مختلفة، ليلاً يسود جو بارد بشكل لافت، والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

المصدر / فلسطين أون لاين