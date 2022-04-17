الاحتلال يعتقل ١٢ مواطناً من القدس ضمن حملة تغوّله على "الأقصى"

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد؛ 12 مواطناً فلسطينياً من مناطق مختلفة من مدينة القدس المحتلة، وذلك في سياق حملة تغوله على المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بعد منتصف الليلة الماضية مستشفى المقاصد في بلدة الطور، واعتقلت الشابين عمر شويكي وهيثم الجعبري.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مقدسيين من منطقة باب العامود، عرف من بينهم الفتى علي قنيبي وهو من حي الشيخ جراح.

وأكد مركز معلومات وادي الحلوة أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة شعفاط شمال العاصمة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من المسجد الأقصى بعد الاعتداء على اثنين منهم بالضرب المبرح عند باب السلسلة، ولم تعرف هويتهم.

كما اعتقلت الشاب محمود جميل غيث من حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

ومساء أمس السبت، حذّر عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول مكتب شؤون القدس، هارون ناصر الدين، الاحتلال الإسرائيلي من مغبة المساس بالمسجد الأقصى المبارك أو السماح للمستوطنين بتقديم القرابين داخل باحاته.

وقال ناصر الدين، إن المقاومة أبلغت الوسطاء بأن أي تقديم للقرابين في المسجد الأقصى بمثابة إعلان حرب و"سيف القدس 2" أقسى من سابقتها.

المصدر / فلسطين أون لاين