فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

زبارقة: فلسطينيو الداخل المحتل أظهروا دورًا بارزًا في حماية الأقصى

107 أيام على مقاطعة المعتقلين الإداريين لـ(محاكم) الاحتلال

خاطر: ما حدث في الأقصى جريمة مخطط لها من الاحتلال

تناول المكسرات طريقة طبيعية للوقاية من أمراض القلب والسرطان

رمضان في إندونيسيا.. طقوس استثنائية تبدأ بقرع "البندوق"

ذبابة تقتل ملِكًا جبارًا حكم الأرض

جامع الأندلس في المغرب.. تراث معماري شيدته امرأة

في "العراقيب".. "الشِق" يجمعهم على مائدة رمضانية واحدة

رمضان السجون.. خلوة وثقافات طعام مختلفة يضبطها "الفدائي"

حسنةٌ بين سيِّئتين!

إعلان تيك توك داخلي

"حماس": "الأقصى" خط أحمر والاحتلال يتحمّل مسؤولية اعتدائه عليه وتدنيس باحاته

17 ابريل 2022 . الساعة 08:17 بتوقيت القدس
...

حمَّلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية اعتدائه على المعتكفين والمصلين داخل المسجد الأقصى المبارك فجر اليوم الأحد، كماحمَّلته تداعيات السماح للمستوطنين باقتحام وتدنيس باحات" الأقصى"، وهو الذي يشكّل استفزازاُ لمشاعر الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين كافة. 

وقالت قي بيان مقتضب: "إنَّ استمرار الاعتداء على المعتكفين والمصلين، وعلى قدسية الزمان والمكان، سيرتدّ على الاحتلال ومستوطنيه؛ فشعبنا سيقف في وجه الاحتلال وجرائمه بقوّة في كل الساحات، وسيبقى قابضاً على زناد الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، وسيُفشل مخططات الاحتلال الخبيثة بكل السبل ومهما كلّف الثمن".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#الأقصى #حماس #تدنيس الأقصى #الاعتداء على المصلين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر