نائبتان بالكونغرس الأميركي تُدينان عدوان (إسرائيل) على الأقصى

أدانت عضوتا الكونغرس الأميركي رشيدة طليب وإلهان عمر، عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت عمر في تغريدة لها على موقع "تويتر" إنّ "هجوم القوات الإسرائيلية على المُصلّين كان ببساطة قاسيًا وخاطئًا"، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة جماعية لـ "هذه الوحشية".

كما أدانت طليب هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين بالرصاص والقنابل الصوتية والغاز المُسيل للدموع، داعيةً الأميركيين إلى عدم التزام الصمت والاحتجاج على الاعتداء على المُصلّين.

وتابعت طليب إنّ "التزام الصمت إزاء عنف القوات الإسرائيلية وانتهاك حقوق الإنسان من شأنه أن يزيدَ من وحشيّتها".

المصدر / فلسطين أون لاين