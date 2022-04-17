إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب طولكرم

أصيب، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند بوابة جدار الفصل العنصري غرب بلدة فرعون جنوب طولكرم، الليلة.

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال المتمركزين على طول الجدار أطلقوا النار باتجاه الشاب أنس فايز مصطفى من بلدة قبلان جنوب نابلس، أثناء مروره بالقرب من البوابة، مما أدى إلى إصابته برصاصة في الفخذ، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

وكانت قوات الاحتلال قد أصابت بالرصاص في وقت سابق، مساء السبت، أحد العمال من بلدة عنبتا، أثناء محاولته عبور البوابة، قبل أن تعتقله.

المصدر / فلسطين أون لاين