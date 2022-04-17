فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نائبتان بالكونغرس الأميركي تدينان عدوان (إسرائيل) على الأقصى

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب طولكرم

"حماس" تهنئ الجبهة الشعبية القيادة العامة بمناسبة ذكرى انطلاقتها

الاحتلال يقمع وقفة نصرة للأقصى في الناصرة

"أبو عون": الأسرى يطلبون الحرية وإضراب جماعي للإداريين بعد رمضان

مشعل يدعو للاحتشاد غدًا في الفجر والتراويح نصرة للأقصى

ناصر الدين: تقديم القرابين في الأقصى إعلان حرب و"سيف القدس 2"

عبر المنظومة الإلكترونية.. المباحث تضبط "13" هاتف خلوي مسروق

الشرطة تُفرج عن "208" موقوفين من الغارمين

صلاح: مستعدون لبذل الغالي والنفيس للدفاع عن مقدساتنا

إعلان تيك توك داخلي

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب طولكرم

17 ابريل 2022 . الساعة 00:00 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أصيب، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند بوابة جدار الفصل العنصري غرب بلدة فرعون جنوب طولكرم، الليلة.

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال المتمركزين على طول الجدار أطلقوا النار باتجاه الشاب أنس فايز مصطفى من بلدة قبلان جنوب نابلس، أثناء مروره بالقرب من البوابة، مما أدى إلى إصابته برصاصة في الفخذ، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

وكانت قوات الاحتلال قد أصابت بالرصاص في وقت سابق، مساء السبت، أحد العمال من بلدة عنبتا، أثناء محاولته عبور البوابة، قبل أن تعتقله.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#اعتقال #طولكرم #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة