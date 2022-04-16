فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نائبتان بالكونغرس الأميركي تدينان عدوان (إسرائيل) على الأقصى

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب طولكرم

"حماس" تهنئ الجبهة الشعبية القيادة العامة بمناسبة ذكرى انطلاقتها

الاحتلال يقمع وقفة نصرة للأقصى في الناصرة

"أبو عون": الأسرى يطلبون الحرية وإضراب جماعي للإداريين بعد رمضان

مشعل يدعو للاحتشاد غدًا في الفجر والتراويح نصرة للأقصى

ناصر الدين: تقديم القرابين في الأقصى إعلان حرب و"سيف القدس 2"

عبر المنظومة الإلكترونية.. المباحث تضبط "13" هاتف خلوي مسروق

الشرطة تُفرج عن "208" موقوفين من الغارمين

صلاح: مستعدون لبذل الغالي والنفيس للدفاع عن مقدساتنا

إعلان تيك توك داخلي

"حماس" تهنئ الجبهة الشعبية القيادة العامة بمناسبة ذكرى انطلاقتها

16 ابريل 2022 . الساعة 23:48 بتوقيت القدس
...

هنأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لانطلاقة الجبهة.

وقالت الحركة في بيان صحفي تلقى موقع "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: "مثّلت انطلاقة الجبهة الشعبية القيادة العامة إضافة نوعية في مسيرة المقاومة الفلسطينية، وفي تاريخ النضال الفلسطيني".

وأضافت: "سطّر أبطال الجبهة العديد من العمليات البطولية التاريخية ضد الاحتلال، وأرغموا العدو على صفقات تبادل لتحرير الأسرى، ما كان له عظيم الأثر في تاريخ الثورة الفلسطينية".

وتابعت حركة "حماس": "تمنياتنا الصادقة للإخوة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، ومعاً وسوياً للعمل في جبهة واحدة حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين". 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#حماس #الجبهة الشعبية #تهنئة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة