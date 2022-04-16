"حماس" تهنئ الجبهة الشعبية القيادة العامة بمناسبة ذكرى انطلاقتها

هنأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لانطلاقة الجبهة.

وقالت الحركة في بيان صحفي تلقى موقع "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: "مثّلت انطلاقة الجبهة الشعبية القيادة العامة إضافة نوعية في مسيرة المقاومة الفلسطينية، وفي تاريخ النضال الفلسطيني".

وأضافت: "سطّر أبطال الجبهة العديد من العمليات البطولية التاريخية ضد الاحتلال، وأرغموا العدو على صفقات تبادل لتحرير الأسرى، ما كان له عظيم الأثر في تاريخ الثورة الفلسطينية".

وتابعت حركة "حماس": "تمنياتنا الصادقة للإخوة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، ومعاً وسوياً للعمل في جبهة واحدة حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين".

المصدر / فلسطين أون لاين