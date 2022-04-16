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الاحتلال يقمع وقفة نصرة للأقصى في الناصرة

16 ابريل 2022 . الساعة 23:37 بتوقيت القدس
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قمعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، وقفة مساندة للقدس ونصرةً للمسجد الأقصى المبارك، في مدينة الناصرة في الداخل المحتل، واعتقلت 6 فلسطينيين من بين المشاركين.

وشارك في الوقفة العشرات من النشطاء وأهالي مدينة الناصرة، الذين رددوا الشعارات المساندة لمدينة القدس وأهلها، والمنددة بالانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، والتي كان آخرها اقتحام المسجد يوم أمس الجمعة والاعتداء على المصلين.

وأفادت مصادر محلية أن شرطة الاحتلال حوّلت مدينة الناصرة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مركبات المياه العادمة وآليات القمع عند مدخل المدينة قبل انطلاق الوقفة، مشيرة إلى أن الشرطة منعت أي تجمعات للمشاركة في الوقفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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