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عبر المنظومة الإلكترونية.. المباحث تضبط "13" هاتف خلوي مسروق

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عبر المنظومة الإلكترونية.. المباحث تضبط "13" هاتف خلوي مسروق

16 ابريل 2022 . الساعة 17:37 بتوقيت القدس
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ضبطت دائرة "الجرائم الإلكترونية" في المباحث العامة، "13" هاتف خلوي مسروق بلغت قيمتهم الإجمالية نحو "15" ألف شيقل.

وأشارت دائرة الجرائم الإلكترونية في تصريح صحفي اليوم السبت، أن أصحاب الهواتف أبلغوا عن تعرضهم للسرقة عبر المنظومة الإلكترونية التي تم تفعيلها لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وذكرت "الجرائم الإلكترونية"، أنها تابعت جميع البلاغات التي قُدّمت من خلال المشتكين عبر المنظومة الإلكترونية في كافة محافظات القطاع.

وبينت أنه تم ضبط الهواتف المسروقة خلال "72" ساعة وأحالت كافة القضايا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحق سارقيها.

يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت وبالتعاون مع إدارة المباحث العامة بالشرطة خدمةً إلكترونية خاصة بتسجيل بيانات الهواتف الذكية الخاصة بالمواطنين بالإضافة إلى خدمة الإبلاغ عن الأجهزة المفقودة، والتي تأتي في إطار التسهيل على المواطنين من الوصول للأجهزة المفقودة وضمان عدم بيعها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #الشرطة #وزارة الاتصالات

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