الشرطة تُفرج عن "208" موقوفين من الغارمين

أفرجت الشرطة في محافظات خان يونس وغزة ورفح، عن 208 موقوفاً من الغارمين على ذمم مالية، بعد تسوية أوضاعهم القانونية.

وجاء الإفراج بعد تسوية أوضاعهم القانونية، ودفع الحقوق المالية المترتبة على الموقوفين، وذلك بالتعاون مع جهات عدة.

وأنهت شرطة محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة ملفات "122 "موقوفًا من الغارمين على ذمم مالية، بعد تسوية أوضاعهم القانونية وسداد مديونياتهم.

وذكرت إدارة شرطة خان يونس، أنها وبالتعاون مع بعض المؤسسات الخيرية أنهت خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك قضايا "122" من الغارمين الموقوفين في مراكز شرطة المحافظة.

كما أنهت لجنة فكاك الغارمين في مراكز شرطة محافظة غزة ملفات "75" غارمًا موقوفين في نظارات مراكز شرطة المحافظة.

وأوضحت إدارة شرطة غزة أن اللجنة المُكلفة وبالتعاون مع المؤسسات الخيرية المُساهمة قد أنهت ملفات "43" غارمًا في مركز شرطة التفاح والدرج، وملفات "18" غارمًا في مركز شرطة الشجاعية، فيما أنهت ملفات "14" غارمًا في مركز شرطة الزيتون بمبالغ إجمالية بلغت (12) ألف شيقل.

وأنهت شرطة محافظة رفح ملفات "11" غارمًا من نظارة مركز شرطة مدينة رفح، بعد تسوية أوضاعهم القانونية وسداد مديونياتهم وذلك بالتعاون مع فريق السواعد الحانية الخيري.

المصدر / فلسطين أون لاين