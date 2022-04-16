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الإفراج عن عشرات المعتقلين على خلفية مواجهات الأقصى

16 ابريل 2022 . الساعة 16:08 بتوقيت القدس
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قضت محكمة "صلح" الاحتلال بالإفراج عن عدد من المعتقلين الذين تم تمديد توقيفهم، أمس عقب اعتقالهم من المسجد الأقصى فجر الجمعة.

وأفاد محامي مركز معلومات وادي حلوة، محمد محمود، أن الاحتلال قضى بالإفراج عن أكثر من خمسين شابًا ممن تم اعتقالهم من المسجد الأقصى.

وأضاف أن الاحتلال حوّل 24 معتقلًا للتحقيق معهم في غرف (4) بمركز المسكوبية غربي القدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت نحو 470 فلسطينيًا من المسجد الأقصى المبارك عقب اقتحام المصلى القبلي أمس، وذلك خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع ساعات الفجر.

وأفرج الاحتلال عن المئات منهم شرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين، في حين مدد اعتقال نحو 120 حتى اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #القدس المحتلة

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