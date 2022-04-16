فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هنية يهاتف وزير الخارجية العُماني ويطلعه على جرائم الاحتلال في الأقصى

صلاح: المقاومة جاهزة للرد على جرائم الاحتلال في الأقصى والقدس والضفة

جبارين ينفي التوصل لتهدئة مع الاحتلال ويدعو لشد الرحال للأقصى

وقفات طلابية بالضفة تدعو لشد الرحال للأقصى وإشعال المواجهة مع الاحتلال

"المحامين العرب" يدين اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

غرق سفينة تنقل 750 طنا من الوقود قبالة تونس ومخاوف من تلوث بحري

بدءاً من صباح الأحد.. جماعات "الهيكل" تدعو لاقتحام جماعي للأقصى

بعد تغطية مكثفة في الأقصى.. فيسبوك يحذف "القسطل" بشكل مفاجئ

"العميد" نائل البرغوثي.. أيقونة مجدٍ وثبات لم تطفئها عتمة سجون الاحتلال

التشريعي يثمن إدانات الدول لعدوان الاحتلال على الأقصى

إعلان تيك توك داخلي

جبارين ينفي التوصل لتهدئة مع الاحتلال ويدعو لشد الرحال للأقصى

16 ابريل 2022 . الساعة 14:27 بتوقيت القدس
...
زاهر جبارين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن ما يتداول عبر وسائل إعلام عبرية وعربية عن التوصل لتهدئة مع الاحتلال "عارٍ عن الصحة ولا أصل له"، مجدداً دعوة جماهير شعبنا إلى مواصلة الزحف والرباط في المسجد الأقصى.

وقال جبارين في بيان صحفي اليوم السبت، إن "حركة حماس تواصل جهودها الميدانية واتصالاتها السياسية لوقف العدوان الصهيوني على شعبنا ومقدساتنا، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، بكل الوسائل الممكنة".

وأضاف "نؤكّد أنه لا هدنة مع الاحتلال، وأنَّ ما يتم تداوله عبر وسائل إعلام عبرية وعربية عارٍ عن الصحة ولا أصل له".

وجدّد جبارين، دعوة جماهير شعبنا في الضفة الغربية والدّاخل المحتل، إلى مواصلة الزَّحف لشدّ الرّحال والرّباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك.

وقال إن "عراقيل الاحتلال لن تثنينا عن حماية القدس والمسجد الأقصى من إرهابه المتواصل ومن تطرّف المستوطنين".

وأكد أن شعبنا ومقاومتنا الباسلة ستبقى في كلّ المواقع والساحات، متأهبّين دوماً دفاعاً عن القدس والأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#المسجد الأقصى #حماس #الاحتلال #زاهر جبارين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة