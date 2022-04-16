جبارين ينفي التوصل لتهدئة مع الاحتلال ويدعو لشد الرحال للأقصى

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن ما يتداول عبر وسائل إعلام عبرية وعربية عن التوصل لتهدئة مع الاحتلال "عارٍ عن الصحة ولا أصل له"، مجدداً دعوة جماهير شعبنا إلى مواصلة الزحف والرباط في المسجد الأقصى.

وقال جبارين في بيان صحفي اليوم السبت، إن "حركة حماس تواصل جهودها الميدانية واتصالاتها السياسية لوقف العدوان الصهيوني على شعبنا ومقدساتنا، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، بكل الوسائل الممكنة".

وأضاف "نؤكّد أنه لا هدنة مع الاحتلال، وأنَّ ما يتم تداوله عبر وسائل إعلام عبرية وعربية عارٍ عن الصحة ولا أصل له".

وجدّد جبارين، دعوة جماهير شعبنا في الضفة الغربية والدّاخل المحتل، إلى مواصلة الزَّحف لشدّ الرّحال والرّباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك.

وقال إن "عراقيل الاحتلال لن تثنينا عن حماية القدس والمسجد الأقصى من إرهابه المتواصل ومن تطرّف المستوطنين".

وأكد أن شعبنا ومقاومتنا الباسلة ستبقى في كلّ المواقع والساحات، متأهبّين دوماً دفاعاً عن القدس والأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين