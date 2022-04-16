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هنية يهاتف وزير الخارجية العُماني ويطلعه على جرائم الاحتلال في الأقصى

16 ابريل 2022 . الساعة 14:14 بتوقيت القدس
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هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، حيث بحثا التطورات الميدانية المتسارعة.

وقال مكتب هنية في بيان ظهر اليوم، إن رئيس الحركة "وضع وزير الخارجية العُماني في صورة الأحداث الجارية في المسجد الأقصى المبارك، وعملية الاقتحام التي تمت فجر أمس الجمعة من قبل قوات الاحتلال، ومحاولات المستوطنين إدخال وذبح القرابين داخل المسجد".

وشدد هنية على أن شعبنا يواصل عملية الدفاع عن مقدسات شعبنا وأمتنا، مشيرًا إلى عمليات القتل التي وصلت إلى نحو ٢٠ شهيدا منذ بداية رمضان والاعتقالات المتواصلة.

وأكد رئيس الحركة ضرورة رفض وإدانة ما يتعرض له شعبنا ومقدساتنا من جرائم وممارسات خطيرة، والتحرك الفاعل لوقفها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #حماس #القدس #إسماعيل هنية #وزير الخارجية العماني

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