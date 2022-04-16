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"المحامين العرب" يدين اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

16 ابريل 2022 . الساعة 14:08 بتوقيت القدس
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دان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء الهمجي على المصلين.

وقال بنعيسى في بيان صحفي اليوم السبت، رغم الإدانات العربية والدولية والأممية للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وللدعوات الخطيرة لاقتحام المسجد الأقصى، إلا أن الاحتلال مستمر في اعتداءاته في تحد صارخ للمجتمع الدولي.

وأضاف أن الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء باقتحامه المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين واعتقال العشرات منهم، في محاولة لفرض أمر واقع جديد يتنافى مع القانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد، ما يستفز مشاعر العرب والمسلمين في أرجاء المعمورة كافّة.

وحيا الأمين العام، صمود المرابطين والمرابطات دفاعا عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وعن كرامة العرب والمسلمين من المساس بقدسهم.

ودعا، المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فورية حاسمة تجبر الاحتلال على الانصياع لقرارات الأمم المتحدة وتوقف تمرده الدائم على الشرعية الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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