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غرق سفينة تنقل 750 طنا من الوقود قبالة تونس ومخاوف من تلوث بحري

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غرق سفينة تنقل 750 طنا من الوقود قبالة تونس ومخاوف من تلوث بحري

16 ابريل 2022 . الساعة 14:03 بتوقيت القدس
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غرقت اليوم السبت، سفينة شحن تجارية تنقل 750 طناً من الوقود تعرضت لحادث بحري بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة السواحل الجنوبية لتونس وتم إجلاء طاقمها المكون من سبعة أشخاص، على ما أفادت محكمة محلية.

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة قابس، جنوب شرقي البلاد "غرقت السفينة اليوم في المياه التونسية"، وأضاف "حتى الآن ليس هناك تسرّب للوقود" موضحا أن لجنة الكوارث ستجتمع "لاتخاذ القرارات في صورة ما حدث تلوّث".

وكانت السفينة قادمة من ميناء دمياط المصري ومتوجهة إلى مالطا. لكن حالت صعوبات دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر، وطلبت مساء الجمعة من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد.

وسمح لها بالرسو على بعد حوالي سبعة كيلومترات عن سواحل خليج قابس. إلا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها في حدود ارتفاع مترين.

وأجلت السلطات التونسية الطاقم المكون من سبعة أشخاص من السفينة التي "أصبحت مهددة بالغرق"، وفقا للوزارة.

المصدر / وكالات
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#تونس #مصر #غرق سفينة

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