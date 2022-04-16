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بعد تغطية مكثفة في الأقصى.. فيسبوك يحذف "القسطل" بشكل مفاجئ

16 ابريل 2022 . الساعة 13:51 بتوقيت القدس
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تفاجأت شبكة القسطل الإخبارية فجر اليوم السبت، بحذف صفحتها الرئيسية عن موقع "فيسبوك" دون سابق إنذار.

وذكرت الشبكة في بيان لها، أن إدارة موقع "فيسبوك" حذفت صفحتها بشكل مفاجئ بعد تغطية مكثفة ومتواصلة للأحداث التي جرت في المسجد الأقصى الجمعة، وثّقت خلالها اعتداءات الاحتلال على المصلين والمعتكفين على مدار اليوم.

وأضافت الشبكة، أن هذا الأمر حصل دون سابق إنذار، حيث لم تُرسل إدارة الموقع أي رسالة كالمعتاد، مؤكدة أن الحذف تم بطلب من الاحتلال لإخفاء جرائمه بحق الفلسطينيين وعدم ظهورها للعالم.

وأشارت إلى أن الاحتلال يسعى لتغييب صوت القدس خاصة، وجرائمه في فلسطين عامة، من خلال التواطؤ مع إدارة مواقع التواصل الاجتماعي التي تنصاع في كل مرة لأوامره وإملاءاته.

يذكر أن شبكة القسطل تعرضت للعديد من الانتهاكات عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إما من خلال حذف صفحاتها ومنصاتها وتقييد النشر عليها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #القدس المحتلة #فيسبوك #شبكة القسطل

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