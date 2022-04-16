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التشريعي يثمن إدانات الدول لعدوان الاحتلال على الأقصى

16 ابريل 2022 . الساعة 13:39 بتوقيت القدس
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رحّب المجلس التشريعي، بمواقف الدول التي دانت عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى فجر أمس، باقتحامه والاعتداء الوحشي على المصلين فيه.

وأكد المجلس في بيان صحفي، اليوم السبت، أن تلك المواقف تمثّل خطوة إيجابية ومقدرة، مشددا على ضرورة ترجمتها عمليا، باتخاذ خطواتٍ أكثر تقدماً في اتجاه حماية القدس والمسجد الأقصى المبارك ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة إرهاب الاحتلال وجرائمه المتصاعدة.

وطالب الدول العربية والإسلامية بوقف الهرولة نحو التطبيع الذي يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والإجراءات القمعية ضد القدس والاقصى.

ودعا المجتمع الدولي إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين عند التعاطي مع القضية الفلسطينية والعمل على تجريم الاحتلال ومقاضاته دوليا ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة للاحتلال الذي يمعن بانتهاكاته الصارخة لكل القرارات والمواثيق الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #الاحتلال #المجلس التشريعي الفلسطيني

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