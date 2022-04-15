مجلس إدارة جديد في مركز العلم والثقافة

عقدت الجمعية العمومية لمركز العلم والثقافة، الخميس، اجتماعها العادي السنوي، وذلك بحضور ممثل وزارة الداخلية أ. حسام السدودي، واللجنة الانتخابية د. عثمان العمصي، ود.وائل طبازة، وأ. عمر عقل.

وتم عرض التقريرين الإداري والمالي لمجمل الأنشطة في الدورة الانتخابية السابقة، ومناقشتهما، واعتمادهما.

وكان التقرير مشفوعا بحصول مركز العلم والثقافة على جائزة المركز المثالي التي تعقدها وزارة الشباب والثقافة كل عام.

ثم تم طرح محضر لجنة اختيار مدقق الحسابات للعام 2022 علي المجتمعين وتم اختيار مكتب الخبراء العرب.

واختات الجمعيةُ العمومية تسعة أعضاء، هم: أ.د. كمال أحمد غنيم بمنصب الرئيس، وأ. ماهر فؤاد أبو زر نائبا للرئيس، ود.إياد عقل أمينا للسر، وأ. رياض أبو يوسف أمينا للصندوق، وعضوية الأساتذة: أ.عبد القادر الشطلي، وأ. محمد زكي الجديلي، وأ. وائل قفة، وأ. صلاح البابلي، وأ. محمد أبو عوض.

ومن الجدير بالذكر أن مركز العلم والثقافة يقيم انتخابات دورية كل سنتين لاختيار مجلس إدارة جديدٍ.