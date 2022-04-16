مستشفى الوفاء يُنظم لقاء لممثلي المؤسسات الإعلامية بغزة

نظم مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية، لقاءً لمدراء وممثلي المؤسسات الصحفية والإعلامية العاملة في قطاع غزة.

وحضر اللقاء الذي عُقد بمقر الوفاء الجديد وسط غزة، لفيف من مدراء المؤسسات الصحفية وصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

ورحب رئيس مجلس إدارة المستشفى، د. جمال خصوان، في كلمته بالحضور قائلًا: "نثمن حضوركم الكريم لهذا اللقاء، الذي من شأنه مد أواصر التواصل بين الوفاء والمؤسسات الصحفية والإعلامية في القطاع".

وذكر خصوان أن افتتاح المقر الجديد يمثل انتقالة نوعية في مسيرة المستشفى، ومن شأنه أن يُعطي المستشفى نطاقًا أكبر لتوسيع الخدمات المتقدمة للمجتمع الفلسطيني مع الحفاظ على التميز الذي امتاز به الوفاء.

من جانبه استعرض مدير جمعية الوفاء، د. فؤاد نجم، في كلمة له، الخدمات التي يُقدمها المستشفى والأقسام التي يضمها والمشاريع المستقبلية التي يسعى لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وتطرق نجم للخدمات التي يتميز بها الوفاء، مُشيرًا إلى أن المستشفى سيحافظ على تميزه بالتخصصات النوعية التي يسعى لاطلاقها قريبًا.

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، د. أشرف القدرة، "إننا نشهد اليوم أحد برامج جمعية الوفاء الخيرية وهو مستشفى للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية هذه اللوحة الوطنية التي تشكل مفخرة لكل فلسطيني ولكل مريض في قطاع غزة."

وتابع "لابد أن نقول كلمة حق في هذا المستشفى أنها تشكل رافعة حقيقة في الخدمات الصحية وخاصة خدمات التأهيل في القطاع المحاصر، قدمت ومازالت تقدم نموذجا رائعًا من العطاء".

وأضاف القدرة، "كل الشكر والتقدير لهذا المستشفى العريق الذي يمضي منذ التسعينات حتى هذه اللحظة بنجاحات متتالية وكل الشكر والتقدير للعاملين في هذا المستشفى".

وأشارت المستشفى، إلى أن اللقاء مع الصحفيين يأتي ضمن تجهيزات افتتاح المقر الجديد للمستشفى بمجمع أبوخضرة الطبي وسط غزة، بعد مرور ثمان سنوات على تدمير الاحتلال لمقرات جمعية الوفاء الخيرية، شرق حي الشجاعية في حرب 2014م.

وكان قد تم تشغيل المستشفى بعد انتقال المرضى المنومين داخله من مقره المؤقت بمدينة الزهراء وسط القطاع لمقره الجديد وسط غزة، أواخر الشهر الماضي.

يذكر أن مستشفى الوفاء يُقدم خدمات التأهيل الطبي "العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، علاج النطق"، وعلاج التقرحات الفراشية، والقدم السكري، وجرحى الحروب، ومصابي الحبل الشوكي، وبعد افتتاحه المرتقب خلال الشهر المقبل سيُقدم خدمات جديدة ذات تميز نوعي فريد.

المصدر / فلسطين أون لاين