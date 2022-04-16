13 شهيداً وإصابة 14 إسرائيلياً في 186 مواجهة الأسبوع الماضي

شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأسبوع الماضي تصاعداً كبيراً في عمليات المقاومة، والمواجهات العنيفة مع قوات الاحتلال، كان من أهمها المسجد الأقصى المبارك الذي هب عشرات الآلاف من الفلسطينيين دفاعاً عنه ولحمايته من التهويد.

وخلال أيام الأسبوع استشهد 13 مواطناً، وأصيب 14 جندياً ومستوطناً، ورصدت 186 نقطة مواجهة، بينها عملية فدائية، و19 عملية إطلاق نار، و34 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية في عدة مناطق بالضفة.

ففي يوم، أمس الجمعة، استشهــد الفتى شوكت عابد (17 عاما) من بلدة كفر دان بجنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في جنين.

وأحصيت الجمعة، 33 نقطة مواجهة في: المسجد الأقصى، بيت عينون، وادي الحمص (بيت لحم)، المدخل الشمالي لبيت لحم، المدخل الشمالي للبيرة، المدخل الشمالي لأريحا، حوسان، أمام سجن المسكوبية، مخيم عايدة، بيتا، بيت دجن، قريوت، قصرة، قراوة بني حسان، كفر قدوم، حجة، عزون، الفندق، الحاجز الشمالي لقلقيلية، جيوس، العيسوية، حاجز الجلمة، الرام، حاجز مخيم شعفاط، حاجز حوارة، مخيم العروب، بيت فوريك، أبو ديس، باب الزاوية، راس كركر، مفرق زيف، جبل جوهر، حلحول.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال على جبل جرزيم جنوب نابلس، فيما ألقى الشباب الثائر عبوات متفجرة على حاجز الجلمة العسكري في جنين.

كما ألقيت زجاجات حارقة ومفرقعات نارية صوب قوات الاحتلال في المسجد الأقصى، وبلدة الرام، وحاجز مخيم شعفاط، ومخيم العروب، ومستوطنة "بيتار عيليت".

وأعلن الاحتلال عن إصابة 8 من جنوده في مواجهات المسجد الأقصى.

ونفذت فتاة من حيفا المحتلة عملية طعن أدت لإصابة مستوطن بجروح متوسطة قبل اعتقال الفتاة.

وفي يوم الخميس، استشهد ثلاثة شبان برصاص الاحتلال هم شأس كممجي (29 عامًا) من كفر دان بجنين، ومصطفى أبو الرب (30 عامًا) من مسلية، وفواز حمايل (45 عامًا) من بيتا جنوب نابلس.

وأحصيت 35 نقطة مواجهة في القدس والخليل ورام الله وبيت لحم وحوسان وجنين وطولكرم ونابلس ومدينة الرملة المحتلة.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار صوب قوات الاحتلال في كفر دان، وأكواع متفجرة تجاه حاجز الجلمة بجنين.

كما ألقيت زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في معسكر حوارة، ومستوطنة بسجوت، وبني نعيم، وعابود، ومستوطنة "جبعات أساف"، والنبي صالح.

واستشهد يوم الأربعاء ثلاثة شبان هم عمر عليان (20 عامًا) من سلواد، وقصي حمامرة (14 عامًا) من حوسان، ومحمد حسن عساف (34 عامًا) من كفر لاقف شرق قلقيلية.

وأحصيت 18 نقطة مواجهة في الخليل ورام الله وبيت لحم وجنين وطولكرم ونابلس وقلقيلية وطوباس، أصيب خلالها أحد جنود الاحتلال بعد رشقه بالحجارة خلال اقتحام قلقيلية.

ونفذ مقاومون خمس عمليات إطلاق نار استهدفت الاحتلال في سلواد، طوباس، المنطقة الشرقية لنابلس، الحي الشرقي جنين، مخيم بلاطة.

كما ألقيت زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في سلواد، حوسان، بيت أمر.

وفي يوم الثلاثاء استشهد عبد الله سرور (41 عامًا) من الخليل بحجة تنفيذ طعـن في عسقلان.

وأحصيت 24 نقطة مواجهة في القدس، والخليل ورام الله وبيت لحم وجنين وطولكرم وسلفيت ونابلس وطوباس وقلقيلية.

وأصيب مستوطن في المواجهات براس كركر (جبل الريسان) برام الله.

ونفذ مقاومون أربع عمليات إطلاق نار في قباطية، حرش السعادة بجنين، طمون، اليامون.

كما ألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة تجاه مستوطنة "اريئيل"، وموقع عسكري في حلحول.

أما يوم الاثنين فاستشهد الفتى محمد حسين زكارنة (17 عامًا) من جنين متأثرًا برصاص الاحتلال أصيب به قبل يوم.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار في نابلس أصيب في إحداها مستوطنان شرقي مدينة نابلس.

وألقى الشبان زجاجات حارقة على قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، وبلدة برقين.

كما أحصيت 24 نقطة مواجهة في القدس والخليل ورام الله وبيت لحم وجنين وسلفيت ونابلس وقلقيلية.

واستشهد يوم الأحد ثلاثة مواطنين هم غادة إبراهيم سباتين (47 عامًا)،

ومحمد علي غنيم (21 عامًا) في الخضر، ومها كاظم الزعتري (24 عاماً) قرب المسجد الإبراهيمي.

وأصيب جندي إسرائيلي في عملية طعن قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل.

كما نفذ مقاومون ثلاث عمليات إطلاق نار في فقوعة، ومستوطنة إفرات، ومدينة جنين.

وألقيت عبوات متفجرة صوب قوات الاحتلال في بلدة يعبد بجنين وقرية دير أبو مشعل برام الله.

وألقى الشباب الثائر الزجاجات الحارقة على أهداف للاحتلال في مستوطنة يتسهار، والخضر، وحاجز مخيم شعفاط، والطور، وحوسان، ومستوطنة "عوفرا"، و بلدة يعبد.

وأحصيت 35 نقطة مواجهة في القدس والخليل ورام الله وبيت لحم وطولكرم وجنين وسلفيت ونابلس وأريحا وقلقيلية.

ويوم السبت الماضي استشهد الشاب المقاوم أحمد السعدي (23 عامًا) في اشتباكات جنين، في حين سجلت 17 نقطة مواجهة في القدس والخليل ورام الله وبيت لحم وجنين ونابلس وقلقيلية ورهط المحتلة، أصيب خلالها جندي رشقاً بالحجارة في رهط.

ونفذ مقاومون ثلاث عمليات إطلاق نار استهدفت الاحتلال في جبل جرزيم، وحاجز دوتان، ومدينة جنين.

وألقى الشباب الثائر أكواع ناسفة صوب الاحتلال في أبو ديس، مدينة جنين، برقين، وزجاجات حارقة في بلدة الطور، ومستوطنة "عوفرا".

المصدر / فلسطين أون لاين