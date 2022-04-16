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"حقوق الإنسان العربية" تُدين اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

16 ابريل 2022 . الساعة 10:49 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أدانت لجنة حقوق الإنسان العربية، اليوم السبت، بأشد العبارات ما أقدمت عليه القوة القائمة بالاحتلال من انتهاكات في المسجد الأقصى المبارك.

ودعا رئيس لجنة حقوق الإنسان المستشار جابر المري، لجنة التحقيق الدولية المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان لسرعة إصدار تقريرها عن هذه الانتهاكات، من أجل ضمان المساءلة والمحاسبة عنها.

وقال المري: "إنّ ما شهده المسجد الأقصى بالأمس من تعدٍ على المصلين هو امتداد لسلسلة بغيضة من الانتهاكات التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وإمعانًا في خرق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وعدم احترام الحق في ممارسة الشعائر الدينية".

وأضاف: "أنّ هذا الانتهاك الصارخ لمبادئ حقوق الإنسان والتعدي المقيت ضد المقدسات الدينية يُظهِر توجه القوة القائمة بالاحتلال لإثارة مشاعر المسلمين في مختلف بقاع العالم خلال شهر رمضان المبارك".

وأشار إلى أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أصدر بتاريخ 21 مايو 2021 قرارًا بتشكيل اللجنة الدولية المستقلة المستمرة للتحقيق في جميع الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية و"إسرائيل"، وجميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة، وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز والقمع.

المصدر / وكالات
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#اقتحام الأقصى #حقوق الانسان العربية

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