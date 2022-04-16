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وظائف شاغرة في مكتب هندسي بغزة

16 ابريل 2022 . الساعة 10:23 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن  مكتب "Design Manager " - م.نعيم هاني رستم بغزة يعلن فيه عن حاجته لـ مهندس/ ة معماري +  مصمم/ ة داخلي "  للعمل .

شروط التسجيل 

- أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية أو التصميم الداخلي.

- يجيد إستخدام برنامج Autodesk 3ds Max.

- يجيد إستخدام تقنية Vray Rendering. 

- القدرة علي إخراج المخططات التنفيذية بشكل ممتاز.

- متفرغ بشكل جزئي للعمل .

- القدرة علي العمل بروح الفريق.

- تحمل ضغط العمل. 

طريقة التسجيل 

- على من يرغب بالتسجيل للوظائف السابقة إرسال السيرة الذاتية و ملف بصيغة PDF يحتوي علي بعض أعمال الشخص المتقدم وإرسالها علي الإيميل التالي: 

[email protected]

- ينتهي التسجيل مع نهاية يوم الأحد المقبل الموافق 17-4-2022.

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