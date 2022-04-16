وظائف شاغرة في مكتب هندسي بغزة

إعلان توظيف صادر عن مكتب "Design Manager " - م.نعيم هاني رستم بغزة يعلن فيه عن حاجته لـ مهندس/ ة معماري + مصمم/ ة داخلي " للعمل .
شروط التسجيل
- أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية أو التصميم الداخلي.
- يجيد إستخدام برنامج Autodesk 3ds Max.
- يجيد إستخدام تقنية Vray Rendering.
- القدرة علي إخراج المخططات التنفيذية بشكل ممتاز.
- متفرغ بشكل جزئي للعمل .
- القدرة علي العمل بروح الفريق.
- تحمل ضغط العمل.
طريقة التسجيل
- على من يرغب بالتسجيل للوظائف السابقة إرسال السيرة الذاتية و ملف بصيغة PDF يحتوي علي بعض أعمال الشخص المتقدم وإرسالها علي الإيميل التالي:
- ينتهي التسجيل مع نهاية يوم الأحد المقبل الموافق 17-4-2022.