وظائف شاغرة في مكتب هندسي بغزة

إعلان توظيف صادر عن مكتب "Design Manager " - م.نعيم هاني رستم بغزة يعلن فيه عن حاجته لـ مهندس/ ة معماري + مصمم/ ة داخلي " للعمل .

شروط التسجيل

- أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية أو التصميم الداخلي.

- يجيد إستخدام برنامج Autodesk 3ds Max.

- يجيد إستخدام تقنية Vray Rendering.

- القدرة علي إخراج المخططات التنفيذية بشكل ممتاز.

- متفرغ بشكل جزئي للعمل .

- القدرة علي العمل بروح الفريق.

- تحمل ضغط العمل.

طريقة التسجيل

- على من يرغب بالتسجيل للوظائف السابقة إرسال السيرة الذاتية و ملف بصيغة PDF يحتوي علي بعض أعمال الشخص المتقدم وإرسالها علي الإيميل التالي:

[email protected]

- ينتهي التسجيل مع نهاية يوم الأحد المقبل الموافق 17-4-2022.