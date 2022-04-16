الأمم المتحدة قلقة إزاء احتدام الأوضاع في مدينة القدس المحتلة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فجر اليوم السبت، عن "قلقه إزاء احتدام الأوضاع في مدينة القدس المحتلة"، داعياً جميع الأطراف لمنع التصعيد

وطالب غوتيريش بضرورة "وقف الاستفزازات الآن من أجل منع المزيد من التصعيد".

وشدّد البيان على أنّ الأمين العام يدعو للحفاظ على الوضع القانوني الراهن للأماكن المقدسة بالقدس والالتزام به.

وفجر أمس الجمعة، اقتحم العشرات من جنود الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى، واعتدوا على المصلين فيه بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والقمع والضرب بالهراوات؛ ما أدّى لإصابة العشرات بجراح متفاوتة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 450 مواطن أثناء أدائهم الصلاة داخل المسجد الأقصى.