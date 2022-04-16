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خلال الاسبوع الماضي

الداخلية بغزة: 8335 مغادراً و7850 وافداً عبر حاجز بيت حانون

16 ابريل 2022 . الساعة 10:05 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (10-15 أبريل 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 8335 مغادرا، فيما بلغ عدد الوصول 7850 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 8201 مواطنين و99 أجنبياً، و35 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 7711 مواطناً، و81 أجنبياً، و55 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى ثلاث وفيات.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حاجز بيت حانون #احصائية التنقل

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