الأسيران خليل عواودة وخليل مصباح يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام

يواصل الأسير خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم الـ44 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ونقل الأسير عواودة قبل عدة أيام من زنازين العزل الانفرادي في "عوفر" إلى عيادة سجن الرملة بعد تدهور حالته الصحية، حيث يعاني من آلام في الرأس والمفاصل، وصداع وهزال وإنهاك شديد، وعدم انتظام في نبضات القلب، ومجرى التنفس، وتقيؤ بشكل مستمر وانخفاض حاد في الوزن، حيث فقد من وزنه أكثر من 16 كغم.

وترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي، أو التعاطي معه، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل ملحوظ، ويذكر أن الأسير عواودة أب لأربع طفلات، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 27/12/2021، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقًا في سجون الاحتلال عدة مرات.

كما يواصل الأسير خليل مصباح، من مخيم جنين، إضرابه عن الطعام لليوم 12 على التوالي، رفضًا لعزله المتواصل منذ 41 يومًا، في زنازين سجن "عسقلان".

وتعرض الأسير مصباح قبل نحو شهر إلى اعتداء وحشي من قبل السجانين في عزل "عسقلان" بعد أن جرى نقله إليه من "مجدو"، وكان قد واجه خلال الفترة القليلة الماضية عمليات نقل وعزل مستمرة.

ويُشار إلى أنّ الأسير مصباح محكوم بالسجن لمدة 20 عامًا، ومعتقل منذ عام 2003، وهو من بين الأسرى المرضى الذين يواجهون سياسة الإهمال الطبي "القتل البطيء"، حيث يعاني من مشاكل صحية مزمنة في المعدة والأمعاء والأوعية الدموية.

المصدر / فلسطين أون لاين