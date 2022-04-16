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قوات الاحتلال تطلق النار صوب الأراضي الزراعية شرقي خانيونس

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قوات الاحتلال تطلق النار صوب الأراضي الزراعية شرقي خانيونس

16 ابريل 2022 . الساعة 09:47 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، الرصاص تجاه أراضي المواطنين شرقي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال أطلق النار صوب الأراضي الزراعية شرقي محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تفتح بين الفينة والأخرى نيران أسلحتها الثقيلة تجاه منازل المواطنين والمزارعين في المناطق الشرقية لقطاع غزة، وعلى الصيادين في عرض بحر القطاع في انتهاك واضح لاتفاق التهدئة المبرم بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال برعاية مصرية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #خانيونس #اطلاق نار #الأراضي الزراعية

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