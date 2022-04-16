الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم السبت، غائماً جزئياً حاراً نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتتأثر فلسطين يوم غد الأحد بمنخفض جوي خماسيني وكتلة هوائية حارة وجافة، لذا يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة وجافاً ومغبرا أحيانا حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويستمر الاثنين، الجو حاراً إلى شديد الحرارة وجافاً ومغبرا أحيانا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين