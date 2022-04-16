الحطاب يحصل على الدكتوراه حول التغطية الإخبارية للعلاقات القطرية الخليجية

نال الباحث الفلسطيني خالد سالم الحطاب درجة الدكتوراه من كلية الإعـلام -قســم الإذاعة والتلفزيون- بجامعة القاهرة.

وحصل الباحث على مرتبة الشرف الأولى لأطروحة الموسومة بـ" التغطية الإخبارية للعلاقات القطرية الخليجية في القنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية الكويتية وعلاقتها باتجاهات الجمهور الكويتي ".

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من أ.د ماجي الحلواني عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقا والأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون (مناقشاً ورئيساً)، أ.د رباب عبدالرحمن هاشم أستـاذ الإعلام بكلية الآداب بجامعة حلوان (مناقشا)، أ.م.د الأميرة سماح فرج الأستاذ المساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام ـ جامعة القاهرة (مشرفاً مشاركاً).

المصدر / فلسطين أون لاين