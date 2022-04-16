فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وزير الخارجية القطري ينقل رسالة لهنية حول المواجهات بالقدس

الحطاب يحصل على الدكتوراه حول التغطية الإخبارية للعلاقات القطرية الخليجية

مرداوي ينفي التوصل لاتفاق تهدئة بشأن المواجهات بالقدس

الآلاف يشاركون في مهرجان تأبين شهداء جنين ومخيمها

مواجهات مسائية مع قوات الاحتلال في القدس والضفة

الأردنيون يعتصمون قرب سفارة الاحتلال في عمّان تضامنا مع الأقصى

224 إصابة برصاص الاحتلال في مواجهات القدس والضفة

مسيرة شبابية برام الله تندد باقتحام الأقصى وتطالب برد المقاومة

هنية يهاتف الغانم ويطلعه على جرائم الاحتلال في الأقصى

وقفة غضب في أم الفحم نصرةً للأقصى

إعلان تيك توك داخلي

وزير الخارجية القطري ينقل رسالة لهنية حول المواجهات بالقدس

16 ابريل 2022 . الساعة 00:58 بتوقيت القدس
...

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، رسالة من وزير الخارجية القطري نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تتعلق بالمواجهات في القدس المحتلة.

وقال المكتب الإعلامي لهنية في بيان مقتضب "نقل معالي وزير الخارجية القطري نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قبل قليل رسالة للأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ترتبط بالأحداث الجارية داخل فلسطين، وخاصة في القدس والأقصى".

ويجري هنية اتصالات مكثفة مع العديد من المسؤولين في المنطقة حول اعتداءات الاحتلال وخطورتها في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وخصوصا الاعتداءات على المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#المسجد الأقصى #القدس #قطر #إسماعيل هنية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة