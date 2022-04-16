وزير الخارجية القطري ينقل رسالة لهنية حول المواجهات بالقدس

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، رسالة من وزير الخارجية القطري نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تتعلق بالمواجهات في القدس المحتلة.

وقال المكتب الإعلامي لهنية في بيان مقتضب "نقل معالي وزير الخارجية القطري نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قبل قليل رسالة للأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ترتبط بالأحداث الجارية داخل فلسطين، وخاصة في القدس والأقصى".

ويجري هنية اتصالات مكثفة مع العديد من المسؤولين في المنطقة حول اعتداءات الاحتلال وخطورتها في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وخصوصا الاعتداءات على المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين