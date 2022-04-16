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بالصور الآلاف يشاركون في مهرجان تأبين شهداء جنين ومخيمها

16 ابريل 2022 . الساعة 00:28 بتوقيت القدس
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جانب من المهرجان التأبيني لشهداء جنين

شارك الآلاف، مساء الجمعة، في مهرجان تأبين شهداء جنين ومخيمها، وسط دعوات للمقاومة بالرد على جرائم الاحتلال المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعلقت في المهرجان الذي نظمته القوى الوطنية والإسلامية بالمحافظة، صور شهداء جنين ومخيمها، ورفع المشاركون علم فلسطين، ورددوا هتافات دعم ونصرة للمسجد الأقصى ولمدينة القدس.

وتقدم المهرجان العشرات من مقاتلي كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى.

وأكد متحدثون، أنّ جنين ومُخيّمها عنوان في الصمود والتحدي والنضال والعزيمة والإصرار، ومدينة الشهداء والأسرى والجرحى، والتي تجسّد دوماً وحدتها الوطنية من خلال التصدي لسياسة الاحتلال، وستبقى دوماً في ذاكرة التاريخ بفضل تضحياتها.

واستعرض المتحدثون مناقب شهداء جنين ومخيمها وبلداتها، وتضحياتهم في الدفاع عن الأرض والمقدسات.

وشدد المتحدثون، على وحدة الموقف الفلسطيني، من اعتداءات الاحتلال ضد الأرض والمقدسات، وأكدوا مضيهم في طريق المقاومة حتى دحر المحتل عن الأرض الفلسطينية.

وطالبوا الدول العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، بالتدخل الفوري لوقف جرائم الاحتلال التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

يذكر أن 10 مواطنين من جنين استشهدوا برصاص الاحتلال منذ بداية العام الجاري وحتى الاثنين الماضي، وفق إحصائية فلسطينية، وثقت استشهاد 40 مواطناً منذ مطلع 2022.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #القدس #جنين

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