مواجهات مسائية مع قوات الاحتلال في القدس والضفة

تواصلت المواجهات مع قوات الاحتلال، مساء الجمعة، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، نصرةً للمسجد الأقصى وحماته ورفضا لمخططات الجماعات الاستيطانية المتطرفة لاقتحام الأقصى وذبح القرابين فيه.

وأطلق مقاومون النار صوب برج عسكري للاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المخيم وانتشرت في أروقته بشكل مكثف.

واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال قرب منطقة بيت عينون ببلدة سعير شمال شرق الخليل.

كما اندلعت مواجهات مماثلة في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، أشعل خلالها الشبان الإطارات المطاطية وتصدوا لاعتداءات الاحتلال التي أطلقت وابلا من قنابل الغاز السام.

وفي نابلس، اندلعت مواجهات عند حاجز بيت فوريك شرق نابلس، وأغلقت على إثره قوات الاحتلال الحاجز وشددت من إجراءاتها العسكرية.

وأفادت مصادر محلية بإصابة شاب برصاص الاحتلال خلال المواجهات قرب مدخل بلدة بيت فوريك.

وأصيب 5 مواطنين بالرصاص المطاطي والشظايا والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات على مدخل بيتا جنوب نابلس وبيت فوريك شرقها.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الاحمر بنابلس أحمد جبريل، إن شابين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و14 شابا أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل بيتا، فيما تعرضت سيارة إسعاف إلى الاستهداف بشكل مباشر.

وأضاف أن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط أحدهم بالشظايا، إلى جانب إصابة بقنبلة غاز في الرأس، و19 شابا أصيبوا بحالات اختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات على مدخل بيت فوريك.

كما اندلعت مواجهات أخرى مع قوات الاحتلال قرب مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال.

وأشعل شبان الإطارات المطاطية وسط الشارع الذي يسلكه مستوطنون بمركباتهم في قرية الفندق شرق قلقيلية.

وفي أريحا، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة أريحا، تخللها إطلاق جنود الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأصيب شاب برصاص الاحتلال خلال المواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال في منطقة وادي الحمص شرق بيت لحم.

وألقى مجموعة من الشبان زجاجات حارقة تجاه سياج مستوطنة بيتار عليت قرب بلدة نحالين ببيت لحم، وهرعت سيارات الإطفاء التابعة للاحتلال لإخماد النيران مع تواجد مكثف لجيش الاحتلال.

وفي مدينة القدس المحتلة، تظاهر مئات الشبان في المسجد الأقصى المبارك عقب انتهاء صلاتي المغرب والعشاء والتراويح؛ احتجاجاً على اعتداء قوات الاحتلال على المصلين وانتهاك حرمة المسجد واقتحامه صباحا.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في بلدة أبو ديس شرقي القدس، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام.

كما نظم عشرات المواطنين وقفة أمام مركز تحقيق "المسكوبية" الاحتلالي في مدينة القدس للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم صباح اليوم من باحات ومصليات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على أهالي المعتقلين أثناء الوقفة.

يذكر أن قوات الاحتلال أصابت واعتقلت المئات من المواطنين خلال المواجهات التي تركزت في المسجد الأقصى المبارك منذ فجر الجمعة.

المصدر / فلسطين أون لاين