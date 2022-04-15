وقفة غضب في أم الفحم نصرةً للأقصى

تظاهر المئات من أهالي مدينة أم الفحم والمنطقة، مساء اليوم الجمعة، تنديدا بعدوان قوات الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، الذي أسفر عن إصابة واعتقال المئات فجر اليوم.

وأطلق المتظاهرون خلال الوقفة هتافات نصرةً للقدس والمسجد الأقصى وأخرى إسنادا للشبان المعتقلين.

وانطلقت وقفة الغضب التي دعا إليها الحراك الفحماوي الموحد واللجنة الشعبية في أم الفحم، بعد تأدية صلاة العشاء والتراويح في ساحة البلدية.

وداهمت قوات معززة من الشرطة والجيش مدينة أم الفحم، وقمعت المتظاهرين بواسطة القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.

وجاءت هذه الوقفة ضمن سلسلة فعاليات أقرتها اللجان الشعبية وحراكات في مناطق الـ48، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى في اقتحام ومواجهات استمرت لساعات.

المصدر / فلسطين أون لاين