مئات الأردنيين يعتصمون قرب سفارة الاحتلال في عمّان تضامنا مع الأقصى

نظم المئات من الأردنيين، مساء اليوم الجمعة، اعتصاماً بالقرب من سفارة الاحتلال في منطقة الرابية بالعاصمة عمان، نصرةً للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، ورفضاً لممارسات الاحتلال التهويدية في القدس المحتلة، واعتداء قوات الاحتلال على المصلين في المصلى القبلي.

وطالب المعتصمون الحكومة الأردنية بنصرة المقدسات، ودعوا إلى "إسقاط اتفاقية وادي عربة المبرمة بين الأردن وإسرائيل، وطرد سفيرها من عمان فورا، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب".

ودعا النائب الأردني صالح العرموطي الحكومة بتنفيذ "إجراءات عملية" لمواجهة الاعتداءات الصهيونية في المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف العرموطي لـ"قدس برس"، أن "المقدسيين وحدهم يواجهون اعتداءات الاحتلال الصهيوني في ظل الصمت الرسمي والعربي واستمرار هرولة بعض الأنظمة للتطبيع".

ورفع المعتصمون الأعلام الفلسطينية والأردنية، ولافتات تمجد المقاومة، وتدعو للرد بقوة على تهويد الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك، وسط تواجدٍ أمني كثيف في محيط السفارة للحيلولة دون وصول المحتشدين إلى مقرها.

وكانت "الحركة الإسلامية" وحزب "الشراكة والإنقاذ" وفعاليات حزبية وشبابية دعوا اليوم لتنظيم وقفات تضامنية في مختلف المناطق والمحافظات الأردنية بعد صلاة التراويح.

وتأتي الدعوات للرد على مساعي الاحتلال لإقامة الهيكل المزعوم عبر تقديم القرابين، وما أقدمت عليه من اقتحام للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين.

المصدر / فلسطين أون لاين