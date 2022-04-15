هنية يهاتف الغانم ويطلعه على جرائم الاحتلال في الأقصى

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء اليوم الجمعة، مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، ووضعه في صورة التطورات الجارية في المسجد الأقصى المبارك، وعملية الاقتحام التي تمت فجر اليوم من قبل قوات الاحتلال ومحاولات المستوطنين إدخال وذبح القرابين داخل المسجد، مؤكدًا أن شعبنا يواصل عملية الدفاع عن مقدسات شعبنا وأمتنا.

ودعا رئيس هنية، الغانم إلى ممارسة دوره الأصيل والممتد في الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، وإنكار هذه الجرائم المنافية لكل الأعراف والمعايير الدولية، والضغط على الاحتلال في كافة المحافل من أجل وقفها.

وأشاد رئيس الحركة بالمواقف الأصيلة لدولة الكويت أميرًا وحكومةً وبرلمانًا ومواقف رئيس البرلمان التي عبر عنها في مناسبات ومحافل مختلفة.

من جانبه أدان رئيس مجلس الأمة الممارسات الإسرائيلية وشدد على موقفه الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في ظل الممارسات الإسرائيلية بحقه.

ويجري رئيس المكتب السياسي لحماس، منذ يوم أمس الخميس، اتصالات عربية وإقليمية ودولية مع العديد من المسؤولين لوضعهم في صورة تطورات اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس والمسجد الأقصى.

ولاقت اعتداءات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، إدانات محلية وإقليمية ودولية، ودعوات للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته المستمرة ضد الفلسطينيين.





المصدر / فلسطين أون لاين