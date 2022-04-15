بعد الإفراج عن الأطفال.. تمديد توقيف معتقلي الأقصى البالغين

أفاد المحامي خالد زبارقة، بأن عدد المعتقلين إثر المواجهات التي اندلعت اليوم الجمعة، عقب اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، وصل 467 معتقلاً.

وأوضح زبارقة في تصريح صحفي، بأن الاحتلال تم الإفراج عن كافة المعتقلين الأطفال دون سن الـ14 عاماً، عن طريق حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة.

وتابع أن: "كافة المعتقلين فوق الـ14 عاماً، سيتم تمديدهم لمدة 24 ساعة، وذلك يعني أننا سنلتقي بهم في محكمة الاحتلال بعد يوم السبت".

بدوره، بيّن المحامي المقدسي خلدون نجم أن سلطات الاحتلال أفرجت عن 50 قاصراً دون سن الـ18، بكفالةٍ شخصية شرط الإبعاد عن المسجد الأقصى وباب العامود لمدّة 15 يوماً.

وأضاف: "هناك 288 معتقلاَ سوف يُمدد الاحتلال اعتقالهم هذه الليلة، ونريد التفاوض أن لا يكون هناك إجراءات محكمة، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد قرار حول الإفراج عنهم".

وأكد نجم أن المعتقلين تعرّضوا للضرب الوحشي والاعتداء أثناء اعتقالهم وهم يعتكفون في المسجد الأقصى .

وشهد المسجد الأقصى فجر اليوم، اعتداءات عنيفة من قبل قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين بداخله، حيث أطلقت القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية باتجاههم منتهكة حرمة المسجد، واعتدت عليهم بوحشةٍ كبيرة؛ ما أدى لإصابة نحو 158 شخص، واعتقال عدد كبير منهم.

وأغلقت الشرطة أبواب المسجد الأقصى، وحاصرت المصلى القبلي وعاثت فيه خراباً ودمرت محتوياته، كما اعتدت على الطواقم الصحفية والطبية وأعاقت عملهم داخل المسجد.

وكان آلاف الفلسطينيين قد وصلوا فجر اليوم إلى المسجد الأقصى، تزامناً مع استمرار جماعات "الهيكل" المزعوم حشد مناصريها من المستوطنين لاقتحامه بشكلٍ مكثّف في عيد "الفصح" العبري الذي يبدأ عشية اليوم حتى 20 رمضان، وتدنيسه وانتهاك حرمته بأداء الطقوس التلمودية فيه، وإعلانها عن مكافآت مالية لمن يستطيع ذبح "القربان" فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين