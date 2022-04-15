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هنية يهاتف أبو الغيط ويطلعه على جرائم الاحتلال في الأقصى

15 ابريل 2022 . الساعة 20:18 بتوقيت القدس
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هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء اليوم الجمعة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، ووضعه في صورة التطورات الجارية في المسجد الأقصى المبارك وعملية اقتحامه فجر اليوم من قبل قوات الاحتلال ومحاولات المستوطنين إدخال وذبح القرابين داخل المسجد.

وأكد هنية، أن شعبنا يواصل عملية الدفاع عن مقدسات شعبنا وأمتنا.

ودعا رئيس الحركة، أبو الغيظ لوضع قضية فلسطين على طاولة المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وإنهاء الازدواجية في المعايير التي يمارسها المجتمع الدولي تجاه الحقوق الفلسطينية والقوانين الدولية المتعلقة بحقوقنا.

من جانبه عبر أبو الغيظ عن إدانته لممارسات الاحتلال، وأكد أن الجامعة العربية تدعم الحق الفلسطيني، وستقوم بدورها في إنهاء ووقف هذه الممارسات والاستفزازات الإسرائيلية.

ويجري رئيس المكتب السياسي لحماس، منذ يوم أمس الخميس، اتصالات عربية وإقليمية ودولية مع العديد من المسؤولين لوضعهم في صورة تطورات اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس والمسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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