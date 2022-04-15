لبنان.. حماس تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى والأقصى

نظمت حركة حماس، وقفةً تضامنية، اليوم الجمعة، في مخيم البص للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، دعماً للمقاومين والأسرى في سجون الاحتلال، ونصرةً لأهل القدس والضفة الغربية.

وقال المسؤول السياسي لحماس في منطقة صور، عبد المجيد العوض، خلال الوقفة: إن "قضية الأسرى على سلم أولويات المقاومة، والإفراج عنهم لا يكون إلا عبر الاستمرار في نهج المقاومة، ومن صنع صفقة وفاء الأحرار الأولى، قادر أن يصنع صفقة ثانية".

وأكد العوض أن "هذا الاحتلال الذي مارس أصنافاً من الظلم بحق شعبنا الفلسطيني، ظن أنه بهذه السياسات قادر على ضبط جماح هذا الشعب، إلا أن شعبنا الفلسطيني كسر كل هذه الممارسات، وأثبت أنه شعب مقاوم أصيل".

وأشار العوض في كلمته، إلى أن ما شهدناه خلال الفترة الماضية من عمليات وهبات بطولية ونوعية في الضفة والقدس وأراضي الـ48، تثبت أننا إلى التحرير أقرب.

وأضاف: "هذا الجيل الذي نراه اليوم، سيُفشل مخططات الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى، ولن تمر مهما بلغت التضحيات".

المصدر / فلسطين أون لاين