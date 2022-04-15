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"هنية" يتلقى اتصالًا من وزير الخارجية الإيراني

15 ابريل 2022 . الساعة 18:17 بتوقيت القدس
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وزير الخارجية الإيراني ورئيس حركة حماس (أرشيف)

تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان.

وقال مكتب هنية في بيان صحفي، إن الجانبان تباحثا في الأوضاع المتصاعدة في مدينة القدس والانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى، وعمليات القتل والاغتيال التي جرت في مدينة جنين وبعض مدن الضفة.

وثمن هنية الموقف الإيراني الداعم للقضية الفلسطينية ومقاومته، قائلا: "شعبنا متمسك بحقوقه وأرضه ومقدساته، ولن تنجح هذه المحاولات في السيطرة على الأقصى أو تغيير طابعه الإسلامي".

وشدد  رئيس حركة حماس على  قناعة شعبنا الفلسطيني أن الأمة تقف إلى جانبه ومعه، قائلا: "القدس جزء من عقيدة الأمة، وأمتنا ثابتة على عقيدتها".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مستنكرًا الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا ومقدساته

وأدان اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للأقصى اليوم، مشيدا بالمقاومة الفلسطينية التي تتصدى لهذا العدوان الصلف ومحاولات الاستيلاء على المقدسات.

وأكد أن "معركة سيف القدس غيرت التاريخ نحو الانتصار الحاسم، واليوم تكتب المقاومة والشعب الفلسطيني انتصارًا جديدًا".

المصدر / فلسطين أون لاين
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