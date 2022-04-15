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بالصور مواجهات مع قوات الاحتلال في أرجاء الضفة

15 ابريل 2022 . الساعة 17:59 بتوقيت القدس
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جانب من المواجهات (الأناضول)

شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، الجمعة، مواجهات بين فلسطينيين، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن حالات اختناق بالغاز وإصابات بالرصاص الحي.

ففي شمالي الضفة، جرت المواجهات في بلدات بيتا وبيت دَجن وقُصرة، في محافظة نابلس، وبلدة كُفر قدوم شرق مدينة قلقيلية، تخللها إطلاق قنابل غازية لتفريق محتجين فلسطينيين تظاهروا ضد الاستيطان.

وأفادت مصادر محلية بإصابة 3 مواطنين بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمه تعاملت ميدانيا مع 19 حالة اختناق في بيتا وبيت دَجن.

وتشهد بلدات نابلس فعاليات مستمرة، تشتد الجمعة، رفضا للاستيلاء على أراضي خاصة، لأغراض استيطانية، فيما يواصل سكان كفر قدوم فعالياتهم الأسبوعية رفضا لإغلاق شارع حيوي في البلدة خدمة لمستوطنات قريبة.

ووسط الضفة، شهد مدخل مدينتي البيرة الشمالي، مواجهات بين جيش الاحتلال وشبان أشعلوا إطارات السيارات غضبا على الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، وأصيب واعتقل فيها مئات المصلين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وجنوب الضفة، شهدت منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل مواجهات بين فلسطينيين يحتجون على الاستيطان في قلب المدينة، وجنود يتمركزون على حواجز عسكرية، وأبلغت وزارة الصحة بإصابة متوسطة بالرصاص الحي خلال المواجهات في المنطقة.

إلى ذلك، شارك مئات الفلسطينيين في تشييع جثمان الفتى شوكت كمال عابد (17عاما)، من بلدة كُفر دان بمحافظة جنين.

وفجر الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة "عابد"، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي الخميس.

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المصدر / فلسطين أون لاين + الأناضول
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