النائب منصور تدعو لغرس عقيدة الدفاع عن الأقصى في نفوس الجيل الصاعد

حثت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، منى منصور، اليوم الجمعة، على غرس عقيدة المسجد الأقصى في نفوس الجيل الصاعد من خلال اطلاعهم على ما يجرى من اعتداءات إسرائيلية تدور فيه.

وقالت منصور: "حدثوا أولادكم وفتيانكم وأصدقاءكم ومعارفكم عن المسجد الأقصى والأحداث التي تدور فيه، وادعوهم لمتابعة القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنقل أخبار المسجد وهذا أقل الواجب".

وانتفض آلاف الفلسطينيين من مختلف الأراضي المحتلة لصد اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك التي تسعى لتأمين الحماية لجماعات المستوطنين لذبح القرابين المزعومة بمناسبة ما يسمى "عيد الفصح" العبري.

وأصيب اليوم أكثر من 150 مواطناً بينهم بجراح خطرة واعتقال أكثر من 450 مرابطا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى.

واقتحمت قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر، وصباح اليوم وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلي، واعتقلت عشرات المرابطين واعتدت عليهم بالضرب بعد محاصرتهم وإطلاق قنابل الغاز داخل المصلى، ما أدى إلى الحاق أضرار مادية فيه وتحطم بعض نوافذه.

المصدر / فلسطين أون لاين