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تركيا تٌدين بشدة اعتداءات الاحتلال في الأقصى وقتلها 7 فلسطينيين

15 ابريل 2022 . الساعة 16:11 بتوقيت القدس
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أدانت وزارة الخارجية التركية، بشدة ما قالت إنه "تسبب قوات الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 7 فلسطينيين مؤخرا، وإيقاع جرحى في المسجد الأقصى صباح اليوم".

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها الجمعة: "إن تسببت قوات الاحتلال في مقتل 7 فلسطينيين ، أحدهم طفل في مدن مختلفة وفي مقدمتها جنين، واقتحامها صباح اليوم المسجد الأقصى وتسبب في وقوع جرحى، أمر لا يمكن قبوله وندينه بشدة".

وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع بقلق بالغ التوترات المتزايدة في المنطقة في الأيام الأخيرة.

وأكدت الوزارة على أهمية عدم السماح بالاستفزازات والتهديدات ضد مكانة وروحانية المسجد الأقصى خاصة في هذه الفترة الحساسة.

وترحمت الخارجية التركية في البيان على المدنيين الفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم في الأحداث، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وأُصيب عشرات الفلسطينيين، فجر الجمعة، في اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي لساحات المسجد الأقصى، التي اعتقلت أكثر من مائة مصلِ.

المصدر / الأناضول
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