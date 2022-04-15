هنية يهاتف مسؤولين مصريين ويتلقى اتصالًا من الأمم المتحدة

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية مسؤولين مصريين وتلقى اتصالًا من الأمم المتحدة، في إطار الجهود السياسية لوقف اعتداءات واستفزازات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك.

وقال بيان لحركة "حماس": "تواصلت منذ صباح اليوم الجهود السياسية التي يقوم بها هنية لوقف الاعتداءات والاستفزازات الصهيونية في المسجد الأقصى المبارك".

وأوضح البيان أن هنية "هاتف الإخوة المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية لمتابعة الأوضاع الخطيرة في مدينة القدس والمسجد الأقصى التي يقوم بها الاحتلال في المسجد الأقصى ومناطق مختلفة من الضفة المحتلة، خاصة ما جرى فجر اليوم من اقتحام واعتداء على أبناء شعبنا داخل المسجد".

وأكد هنية أن الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية لا يمكنهم تمرير مخططات الاحتلال بشأنه، محذرًا في الوقت نفسه من التداعيات المترتبة على هذه الممارسات والتي يتحملها الاحتلال وحده، وفق البيان.

كما تلقى رئيس حركة "حماس" اتصالًا من تور وينسلاند المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط الذي وجه دعوة لكل الأطراف بالعمل على احتواء ما يجري، موضحًا أن الأمم المتحدة تجري جهودًا واتصالات مكثفة لتهدئة الأوضاع وتحديدًا في المسجد الأقصى.

وأكد هنية خلال الاتصال ضرورة رفع الأمم المتحدة الغطاء عن الممارسات الصهيونية العدوانية، وإلزام الاحتلال بشأن ما يجري الآن في المسجد الأقصى بأربع نقاط أساسية، أولها السماح للمصلين والمعتكفين بالوصول إلى المسجد الأقصى بحرية تامة وعدم الاعتداء عليهم داخل المسجد.

وثانيها وفق البيان، الإفراج عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم فجر هذا اليوم وقبله، وثالثها وضع حد نهائي لقصة القرابين، ورابعها وقف عمليات القتل والاغتيال في جنين ومخيمها ومختلف أنحاء الضفة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه إذا استمر الاحتلال ستستمر مواجهته.

المصدر / فلسطين أون لاين