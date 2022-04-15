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تشييع جثمان الشهيد الفتى "شوكت عابد" في جنين

15 ابريل 2022 . الساعة 15:16 بتوقيت القدس
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شيعت جماهير حاشدة، بعد ظهر اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الفتى شوكت كمال عابد (17 عاما)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام بلدة كفردان غرب جنين أمس الخميس.

وانطلقت مسيرة التشييع من مشفى جنين الحكومي وجابت شوارع المدينة، حتى وصلت بلدة كفردان، مسقط رأس الشهيد، حيث ألقت عائلته ومحبوه وأصدقاؤه نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.

وأدى المشيّعون الصلاة على الشهيد عابد في مسجد البلدة، قبل نقله الى المقبرة، وسط هتافات غاضبة منددة بجرائم الاحتلال ومطالبة بتصعيد المقاومة.

وارتقى عابد إثر إصابته أمس الخميس الموافق 14 أبريل، بجراح خطرة خلال مواجهات عنيفة في كفردان، استشهد حينها الشابين شأس كممجي ومصطفى أبو الرب.

وكانت جنين قد شيعت أمس جثماني الشهيدين كممجي، وأبو الرب في بلدتي كفردان ومسلية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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