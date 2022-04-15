البطش: المقاومة أخذت على عاتقها حماية شعبنا ومقدساتنا

شارك المئات من المواطنين في مسيرة حاشدة بمدينة غزة، نصرة وتضامنا مع المسجد الأقصى المبارك.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، وصورا للمسجد الأقصى، فيما هتفت الجماهير دعما وتأييدا للمرابطين في المسجد الأقصى.

وفي كلمة له خلال المسيرة قال منسق لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية خالد البطش: "نخرج اليوم من غزة لنُعلن دعمنا وإسنادنا للقدس والمسجد الأقصى ولجماهير شعبنا وشهدائه".

وأضاف: "غزة الجريحة والمحاصرة تخرج اليوم لتعلن وقوفها لجانب القدس وأهلها وتؤكد رفضها لكل محاولات فرض الهوية اليهودية على القدس ولتحمي ثوابت شعبنا والعهدة العمرية".

وأكد البطش رفض القوى والفصائل لكل مخططات الاحتلال ومحاولاته بفرض اليهودية على القدس وأهلها والتهديد بذبح القرابين في ساحات الأقصى.

وحذّر الاحتلال من التمادي في هذا الاستفزاز والعدوان ومن أي خطوة كذبح القرابين أو غيرها، محملا الاحتلال كل المسؤوليات والتداعيات عن ذلك.

وأكدّ منسق لجنة القوى الوطنية والإسلامية، أنّ المقاومة أخذت على عاتقها حماية شعبنا ومقدساتنا.

وتساءل عن دور الأمة العربية والإسلامية وعلماء الأمة مما يجري في القدس والمسجد الأقصى.

ووجه خطابه للمرابطين بالقول: "يا حماة الأقصى كونوا على ثقة بأننا معكم وأن سلاحنا وسيوفنا مشرعة ولن تقبل أبداً أن تهانوا".

وطالب البطش جامعة الدول العربية وعلماء الأمة بأخذ دورهم في الدفاع عن الأقصى.













المصدر / فلسطين أون لاين