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"الفتى الذهبي" يغيب عن ناديه مان سيتي في مبارته مع ليفربول

15 ابريل 2022 . الساعة 14:17 بتوقيت القدس
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كيفن دي بروين

تلقى مانشستر سيتي "ضربة قوية" قبل لقاء القمة أمام ليفربول الإنجليزي، بنصف نهائي كأس الاتحاد، السبت المقبل.

وأعلن المدرب الإسباني بيب غوارديولا، غياب نجمه الأول كيفن دي بروين، عن اللقاء المرتقب، بعد إصابته أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، في لقاء دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء.

كما أكد غوارديولا غياب المدافع الإنجليزي كايل ووكر، عن لقاء ليفربول، لنفس السبب.

وسيواجه مانشستر سيتي غريمه ليفربول، في قمة مرتقبة، بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على استاد ويمبلي، السبت، بعد أسبوع فقط من لقائهما "الناري" بالدوري الإنجليزي، والذي انتهى بنتيجة 2-2.

ولم يعرف حتى الآن مدى خطورة إصابة دي بروين، الذي قد يغيب لمدة طويلة، مما قد يصب في مصلحة ليفربول الذي ينافس مان سيتي على الدوري.

المصدر / وكالات
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#مان سيتي #الفتي الذهبي #كيفن دي بروين

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