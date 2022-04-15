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50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة الثانية في المسجد الأقصى

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بالصور 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة الثانية في المسجد الأقصى

15 ابريل 2022 . الساعة 13:45 بتوقيت القدس
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جانب من صلاة المواطنين في الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى (تصوير: القسطل)

أدى نحو 50 ألف مصل صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى رغم انتهاكات الاحتلال بحق المصلين والاغلاقات التي فرضتها قوات الاحتلال.

وفرضت قوات الاحتلال منذ ساعات الفجر حصارا مشددا على مدينة القدس، ونشرت الحواجز الحديدية على مداخل المدينة وداخلها، وعرقلت وصول المواطنين إلى المدينة لأداء الصلاة.

وبعد صلاة الفجر، اقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة المسجد الأقصى ومرافقه واعتدت على المعتكفين بالهراوات والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت واعتقلت قرابة 400 معتكف واقتادتهم إلى جهات مجهولة.

كما قامت بإغلاق أبواب المسجد الاقصى، قبل أن يتمكن المصلين من فتحها جميعا لاحقا.

ووفق مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني أصيب أكثر من 160 مواطنا، جراء اقتحام المسجد الأقصى.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #رمضان #الاحتلال #صلاة الجمعة

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